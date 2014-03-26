谷歌调降云端运算服务价格 盼取得更大市场份额

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山3月25日 -谷歌(GOOG.O)周二调降云端运算服务价格，以期在这块快速成长的市场抢走亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)的客户。
降价幅度在30%-85%。谷歌的云端储存价格将为每2.6美分/GB，对大多客户来说降低了约68%。谷歌运算引擎服务在各种容量、区域和级别都降价32%。
“虚拟化硬件的价格应该与相应实体硬件的价格相符，”谷歌资深副总裁UrsHolzle周二在谷歌官方开发者部落格中发文表示。谷歌当天也在旧金山举行了云端相关活动。
Holzle指出，过去五年间硬件价格更优惠了20-30%，但“公共云端服务价格每年仅减少8%。”
云端服务越来越受科技新企业和中大型企业的青睐，透过亚马逊和谷歌等提供的云端运算服务，这些企业便无需自行购置相关设备。(完)
(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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