谷歌收购以色列地图草创企业Waze接近定案--报导

1月15日拍到的镶嵌欧元硬币的谷歌公司标志。 REUTERS/Michael Dalder

路透耶路撒冷6月9日 - 一份以色列报纸周日报导指出，谷歌(GOOG.O)以13亿美元收购地图草创企业Waze一案已经接近定案，其收购要约可能优于其他竞购方。

财经报纸Globes网站报导并未提及消息来源，也未提供进一步细节。

上月消息人士向路透表示，谷歌正在洽谈收购Waze，而另一以色列报纸报导称Facebook愿意支付10亿美元收购该公司。

Facebook正更加深入研究移动技术，因其试图扩大用户基础。

Waze是利用会员智能手机的卫星讯号来产生地图及交通资讯，然后再将这些资讯与其他用户分享，提供即时路况讯息。

地图服务为智能手机上最常用的五大应用之一，对于掳获及留住移动服务用户而言至为重要。拥有地图相关技术而不透过授权的重要优势，是可以为用户提供客制化服务。

目前尚无法取得Waze方面的说法。(完)

(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)

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