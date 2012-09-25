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美国大选专题 | 2012年 9月 25日 星期二 15:17 BJT

施密特：尚未向苹果提交新的谷歌地图应用

路透东京9月25日电---谷歌(GOOG.O)董事长施密特(Eric Schmidt)周二表示,该公司尚未提出新的谷歌地图(Google Maps)给苹果(AAPL.O);此前苹果在推出最新设备时不再使用谷歌的地图.

"我们什麽都还没做,"施密特在访问东京期间向少数记者表示.

"我们与苹果协商好一段时间了.我们和他们每天磋商."他补充道.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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