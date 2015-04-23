谷歌首次试水无线通讯领域 在美推出Project Fi服务

路透纽约4月22日 - 谷歌(Google)(GOOGL.O)首次试水无线通讯服务领域，周三推出新的美国无线服务Project Fi，可在Wi-Fi和蜂窝数据网络之间进行切换，以减少流量使用并降低话费。

谷歌在一份声明中称，该服务只限在公司Nexus 6手机上使用，将基于Sprint Corp (S.N)和T-Mobile's TMUS.N的网络。

Project Fi将视信号强弱，在上述两大网络、以及超过100万个开放的免费Wi-Fi热点间自动切换。

这项服务的月费为20美元，使用每GB数据流量收费为10美元。没有使用到的数据流量部分将可退费。

谷歌资深产品副总裁Sundar Pichai上月在巴塞罗纳一场会议表示，该公司正准备测试一个移动网络，但并不打算打乱整个无线通讯产业。

Gartner研究主管Brian Blau表示，这项服务只能在单一一种社备上使用，且参与该项目的移动运营商有限，因此谷歌不会摇身一变成为无线通讯产业要角。

但Blau补充称，若该服务取得成功，则可能迫使无线运营商进一步调降价格，并强化业者对于平板电脑及可穿戴装置崛起的适应能力。虽然T-Mobile及美国电话电报公司(AT&T)(T.N)等部分移动运营商允许客户展延没用完的数据流量的使用期限，但多数运营商合约要求客户每月支付一定金额的流量费。

但Blau指出，谷歌首先得要“测试那些能够凸显出自身差异性的功能”，例如能够在移动通讯网络与Wi-Fi之间转接。

Blau称，若谷歌能够提供这些功能，“未来可能成为无线通讯行业的大腕。”

谷歌表示，电话号码将存放在云端，客户将因此得已在所有连上线的平板电脑上面进行交谈或传送讯息。

谷歌的Android操作系统已经使该公司在移动通讯市场拥有强大影响力，该操作系统上拥有一些最受欢迎的应用程序，例如Gmail及Google Maps地图服务。

谷歌股价上涨1.15%至549.18美元。(完)

(编译/审校 王丽鑫/张明钧/杜明霞/戴素萍)

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