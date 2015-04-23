谷歌首次试水无线通讯领域 在美推出Project Fi服务

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月22日 - 谷歌(Google)(GOOGL.O)首次试水无线通讯服务领域，周三推出新的美国无线服务Project Fi，可在Wi-Fi和蜂窝数据网络之间进行切换，以减少流量使用并降低话费。
谷歌在一份声明中称，该服务只限在公司Nexus 6手机上使用，将基于Sprint Corp (S.N)和T-Mobile's TMUS.N的网络。
Project Fi将视信号强弱，在上述两大网络、以及超过100万个开放的免费Wi-Fi热点间自动切换。
这项服务的月费为20美元，使用每GB数据流量收费为10美元。没有使用到的数据流量部分将可退费。
谷歌资深产品副总裁Sundar Pichai上月在巴塞罗纳一场会议表示，该公司正准备测试一个移动网络，但并不打算打乱整个无线通讯产业。
Gartner研究主管Brian Blau表示，这项服务只能在单一一种社备上使用，且参与该项目的移动运营商有限，因此谷歌不会摇身一变成为无线通讯产业要角。
但Blau补充称，若该服务取得成功，则可能迫使无线运营商进一步调降价格，并强化业者对于平板电脑及可穿戴装置崛起的适应能力。虽然T-Mobile及美国电话电报公司(AT&T)(T.N)等部分移动运营商允许客户展延没用完的数据流量的使用期限，但多数运营商合约要求客户每月支付一定金额的流量费。
但Blau指出，谷歌首先得要“测试那些能够凸显出自身差异性的功能”，例如能够在移动通讯网络与Wi-Fi之间转接。
Blau称，若谷歌能够提供这些功能，“未来可能成为无线通讯行业的大腕。”
谷歌表示，电话号码将存放在云端，客户将因此得已在所有连上线的平板电脑上面进行交谈或传送讯息。
谷歌的Android操作系统已经使该公司在移动通讯市场拥有强大影响力，该操作系统上拥有一些最受欢迎的应用程序，例如Gmail及Google Maps地图服务。
谷歌股价上涨1.15%至549.18美元。(完)
(编译/审校 王丽鑫/张明钧/杜明霞/戴素萍)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。