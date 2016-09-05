独家：谷歌搁置可更换配件的模块化智能手机开发计划--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透旧金山9月1日 - 两名了解情况的消息人士称，Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌已搁置Project Ara项目，这是公司为进一步推进简化硬件计划而采取的行动之一。此前谷歌雄心勃勃地想要打造一款可更换配件的模块化智能手机。
此举标志着谷歌方向的转变；该公司5月在开发者大会上宣布将合作研发Project Ara项目，并称或将在秋季推出该产品的开发者版本。
谷歌原计划研发的这款手机，用户可迅速对手机进行定制，选择另外的电池、摄像头、扬声器和其它配件。
谷歌发言人拒绝就此事置评。
一名知晓此事的消息人士称，虽然谷歌不会自己发布这款手机，但可能通过许可协议的方式，与合作伙伴一道将Project Ara技术推向市场。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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