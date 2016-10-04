（更正）谷歌预计周二在旧金山发布Pixel手机 代替Nexus系列

（更正：因译文有误，第二段改为“虚拟现实头戴装置”，非“虚拟现实耳机”）

路透10月4日 - Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下谷歌预计周二在旧金山发布新款智能手机。这是其向消费者推销自己品牌产品、在高端市场挑战苹果(AAPL.O)的最新举措。

分析师预测，在这次旧金山产品发布会上，谷歌还将展示其它硬件创意，包括一款名为“Home”的语意控制扬声器系统，用于挑战亚马逊的Echo设备；还有一款虚拟现实头戴装置。

最受期待的产品是两款采用Pixel品牌的智能手机，代替原来的Nexus系列产品。(完)