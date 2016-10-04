（更正）谷歌预计周二在旧金山发布Pixel手机 代替Nexus系列

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
（更正：因译文有误，第二段改为“虚拟现实头戴装置”，非“虚拟现实耳机”）
路透10月4日 - Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下谷歌预计周二在旧金山发布新款智能手机。这是其向消费者推销自己品牌产品、在高端市场挑战苹果(AAPL.O)的最新举措。
分析师预测，在这次旧金山产品发布会上，谷歌还将展示其它硬件创意，包括一款名为“Home”的语意控制扬声器系统，用于挑战亚马逊的Echo设备；还有一款虚拟现实头戴装置。
最受期待的产品是两款采用Pixel品牌的智能手机，代替原来的Nexus系列产品。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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