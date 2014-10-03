美国个股：谷歌将推出自有移动聊天应用--报载

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透10月3日 - 报纸Economic Times周五援引消息人士报导称，软件业巨擎谷歌(Google) 计划推出一款移动聊天应用软件，可能在印度及其他新兴市场进行测试。
该报称，谷歌正在进行这款应用的初期研发，该软件无须使用谷歌账号登录。
该软件若推出，将在移动聊天领域与WhatsApp、Line以及Hike进行竞争。
该报称，谷歌也在考虑对该应用进行本地化，增加印度语言支持，以及语音输入功能。
谷歌一发言人称，公司不对外界猜测置评。(完) (编译 王丽鑫； 审校 朱晓军)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。