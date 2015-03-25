谷歌挖角摩根士丹利CFO 准备控制成本

路透旧金山/纽约3月24日 - 谷歌(GOOGL.O)聘请摩根士丹利(MS.N)财务长Ruth Porat担任其财务长，表明谷歌在投资自动驾驶汽车和互联网眼镜等新业务之际要控制成本。

在摩根士丹利，Porat帮助为多项业务执行了大刀阔斧的成本削减策略。该行去年不包括薪酬在内的支出削减至营收的29%，2012年这一比例为34%。

谷歌因上马一系列宏大项目而导致成本激增。该公司去年营收增长19%，而总支出上升了23.4%，这让一些分析师警惕起来。

“你会希望有个人来管一下，让大家不再大手大脚花钱，”券商BGC Partners股权研究部门分析师Colin Gillis表示，并称投资者希望这个人就是Porat。

两公司公布Porat的职位变动之后，周二谷歌股价一度上涨2.5%。她将于5月26日上任。

华尔街金融业有不少高管转投科技产业，Porat便是其中最新的一例。金融业监管日趋严厉，而科技产业则拥有更大自由度，这个行业能实现财富的快速积累，但业务也可能一夜之间就被边缘化。

一些分析师认为，Porat的任命表明谷歌可能会加快并购步伐。(完)

(编译 王颖；审校 王丽鑫)

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