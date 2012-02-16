中国商务部称正对谷歌收购摩托罗拉移动进行审查

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京2月16日电---中国商务部发言人周四称，商务部反垄断局正对谷歌(GOOG.O)125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)的交易进行审查。
美国和欧洲监管机构已批准谷歌收购摩托罗拉移动，并表示会密切关注谷歌动向，确保通信业关键专利的授权价格合理。
谷歌去年8月称，将购买摩托罗拉1.7万项专利和7,500项专利申请。谷歌的安卓操作系统是目前顶端的智能手机操作系统。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)