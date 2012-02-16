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中国财经 | 2012年 2月 16日 星期四 13:41 BJT

中国商务部称正对谷歌收购摩托罗拉移动进行审查

路透北京2月16日电---中国商务部发言人周四称，商务部反垄断局正对谷歌(GOOG.O)125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)的交易进行审查。

美国和欧洲监管机构已批准谷歌收购摩托罗拉移动，并表示会密切关注谷歌动向，确保通信业关键专利的授权价格合理。

谷歌去年8月称，将购买摩托罗拉1.7万项专利和7,500项专利申请。谷歌的安卓操作系统是目前顶端的智能手机操作系统。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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