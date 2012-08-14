谷歌拟裁减摩托罗拉移动员工4000人

路透8月13日电---谷歌(GOOG.O)在有史以来最大规模的裁员行动中,将把摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的人力削减20%,与此同时其将朝生产更多智能手机及减少简易手机方向迈进.

该裁员消息推升谷歌股价近3%,但分析师表示还不清楚裁员能否让摩托罗拉振衰起敝.

"我认为(手机事业)仍将面临挑战;如何要让合作夥伴高兴,如何又同时推出自家的智能手机,"Morningstar分析师Rick Summer表示.

"这是很明显的一步.更困难的事是如何改善获利能力,如何为谷歌的装置开拓利基,如何最终能提供稳健的资本报酬率.

谷歌去年以125亿美元买下这家亏钱的手机制造商,看中的是运用摩托罗拉移动的专利权来抵御对其Android手机平台的法律攻击,并将版图拓展至软体以外的事业.

科技市场观察家认为,谷歌Android软体与摩托罗拉智能手机硬体的搭配,或许可以让谷歌有更好的机会来直接挑战苹果(AAPL.O)的iPhone.

不过谷歌的收购也在华尔街引起担忧,因投资者担心谷歌虽然贵为全球互联网搜索行业的老大,但却进入了一个利润率要低得多、而且又不太熟悉的行业.

摩托罗拉的手机业务,在过去的16个季度中有14个季度处於亏损.今年第二季,营收为12.5亿美元,营业亏损为2.33亿美元.

虽然华尔街对摩托罗拉的经营策略还有很多疑问,不过在谷歌宣布裁员之後,摩根士丹利将其评级上调至"表现超越同业".

"我们认为谷歌计划将摩托罗拉移动的智能手机业务缩减到几款Android手机,或者几款平板电脑设备,"摩根士丹利的分析师表示.

最近的媒体报导暗示,谷歌打算出售摩托罗拉的机顶盒业务,因该业务与谷歌利润率较高的互联网业务不契合.

在周一提交给监管机构宣布裁员的文件中,谷歌称计划精简手机产品线,"将重点由功能型手机转向更具创新性和盈利的手机."

谷歌称,该举措的目的是让摩托罗拉移动扭亏为盈,但又警告投资者为未来几个季度"摩托罗拉营收大幅波动"做准备.

谷歌在提交的监管文件中称,预计资遣相关费用最多达2.75亿美元,且多数发生在第三季度,部分有可能拖至年底.谷歌警告称,可能还有其他大额费用尚未计算.

谷歌股价周一在Nasdaq收高2.8%,报660.01美元,盘中稍早最高涨至660.15.

裁减岗位的三分之一在美国,不过该公司还未指明什麽地方和哪些工厂将受到影响.(完)

--编译 戴素萍/李春喜;审校 张明钧

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