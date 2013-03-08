谷歌旗下摩托罗拉移动将裁减1200个岗位--华尔街日报

路透3月8日 - 华尔街日报周五报导引用一封公司电子邮件指出，谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉移动将裁减1,200个工作岗位，相当于10%的人力，因这家智能手机制造商正试图恢复获利能力。

在这之前，摩托罗拉移动已在8月裁减4,000个岗位，而谷歌正寻求生产更多智能手机、减少普通手机的生产。

根据华尔街日报报导，有关裁员的电子邮件中指出，“我们的成本过高，我们在多个市场中的运营不具竞争力，且我们正在亏钱。”这次裁员影响的员工位于美国、中国及印度。

谷歌去年以125亿美元收购摩托罗拉移动，打算利用其所拥有的专利来对抗法律诉讼，并延伸至软件以外的事业；不过这起收购引发华尔街疑虑，认为谷歌进入了一个利润要低上许多的事业。

由于目前并非常规办公时间，路透无法马上连络上谷歌及摩托罗拉移动人士置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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