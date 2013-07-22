摩托罗拉料于8月1日发布Moto X手机

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山7月19日(记者 Alexei Oreskovic) - 谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉部门看似将于8月1日在纽约推出备受期待的Moto X智能手机。
媒体周五收到的电邮邀请函以加粗字体突出了Moto X字样。邀请函上几个年轻人手握着Moto X。这是摩托罗拉自2012年被谷歌收购以来研发的首款手机。
摩托罗拉的多数最新手机市场反映冷淡，其市场份额亦遭到苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的不断蚕食。
摩托罗拉第二季度亏损额达3.42亿美元，始终对谷歌的利润率造成拖累。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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