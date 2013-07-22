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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 18:04 BJT

摩托罗拉料于8月1日发布Moto X手机

路透旧金山7月19日 - 谷歌 旗下的摩托罗拉部门看似将于8月1日在纽约推出备受期待的Moto X智能手机。

媒体周五收到的电邮邀请函以加粗字体突出了Moto X字样。邀请函上几个年轻人手握着Moto X。这是摩托罗拉自2012年被谷歌收购以来研发的首款手机。

摩托罗拉的多数最新手机市场反映冷淡，其市场份额亦遭到苹果 和三星电子 的不断蚕食。

摩托罗拉第二季度亏损额达3.42亿美元，始终对谷歌的利润率造成拖累。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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