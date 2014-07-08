（修正）谷歌3D智能手机将飞向太空 “辅佐”空间站上机器人

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路透加州山景城7月7日(记者 Noel Randewich) - 拥有下一代3D感应技术的谷歌智能手机即将前往太空，成为国际空间站上机器人的“大脑”和“眼睛”。

美国航空航天局计划利用这种智能手机来强化其“同步位置的保持、连通与再定向实验卫星”(SPHERES)。这种卫星最终可能会取代宇航员从事的日常工作，甚至可能会应对空间站外部的危险任务。

这种智能手机将搭载一艘定于7月11日发射的货运飞船。

受到电影《星球大战》中卢克·天行者（Luke Skywalker）利用一个盘旋的球体来打斗的场景启发，研究人员开发出了足球大小的机器人，这种机器人可在空间站内部的微重力环境下行动。

当NASA在2006年向太空发射SPHERES时，他们可以进行精确的动作，但不具备其他功能。2010年，NASA位于加州山景城的艾姆斯研究中心(Ames Research Center)希望找到让这种卫星变得更加智能的办法。

智能SPHERES项目的负责人克里斯·普洛文切尔(Chris Provencher)上周在接受路透采访时表示：“我们想要增加通讯、拍照和处理能力，新增加速器和其他传感器。当我们绞尽脑汁思考该如何去做的时候，我们意识到答案就在我们手中。不如就用智能手机好了。”

他们随后在百思买购买了智能手机，在将其送到国际空间站之前，加装了电池和抗震显示屏。宇航员用尼龙扣将智能手机固定在SPHERES的一侧，这让机器人获得丰富的传感和视觉能力，但仍不足以像工程师们期望得那样随意游走。

为了改进这种机器人，NASA近期将目光对准了谷歌开发的智能手机。这种手机是为了鼓励消费者在移动设备领域中的创新活动而研发，为的是让移动设备能够像人类那样轻松感知空间。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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