焦点：本土击败谷歌后 韩国Naver凭借Line走向世界

2012年8月14日资料图片，苹果iPhone手机上的即时通讯应用Line的图标。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透首尔7月7日 - 韩国门户网站运营商Naver(035420.KS)的创始人、亿万富翁李海珍在搜索上击败谷歌(035420.KS)，使韩国成为少数几个谷歌搜索未占据绝对优势的国家之一。

现在李海珍凭借旗下日本子公司开发的即时通讯应用Line登上国际舞台。2011年日本发生地震和海啸之后，所有通讯中断，为了克服这个问题，Line应运而生。

但李海珍面临的市场与Naver.com大受欢迎的韩国不同，这次不是取得本土优势和击败国际巨头，而是在国际背景下挑战已经确立地位的竞争对手。

“我扮演的角色是足球场上的边锋，需要通过奔跑来突破全球市场，”47岁的李海珍最近表示。他说这个进球的角色有点类似于国际足联(FIFA)2013年金球奖得主葡萄牙球员克里斯蒂亚诺-罗纳尔多。

Line的界面设计简洁，表情精致，已经吸引到4.7亿用户。其庞大的用户群使日本本土公司Kakao Corp开发的同类应用KakaoTalk相形见绌，并逼近腾讯控股(0700.HK)的微信和Facebook(FB.O)的WhatsApp。

为了给业务扩展融资并缩小差距，了解情况的银行人士表示，Naver考虑在东京或纽约把Line上市，也可能在两地上市。他们称，Line首次公开发行(IPO)的估值可能达200亿美元。

Line和Naver拒绝就上市计划置评。

**谷歌**

李海珍于1999年创立了Naver.com，与Daum Communications Corp(035720.KQ)的门户网站以及雅虎(YHOO.O)韩文网站等相竞争。

Naver.com靠用户互动论坛以及搜索引擎吸引点击率。

该门户网站的领先地位已得到确立，根据研究机构KoreanClick数据，其搜索引擎占据搜索市场75%的份额。在2006年大举进军韩国市场的谷歌仅占有2%的份额。

因此，韩国和中国以及俄罗斯一样，成为为数不多的几个谷歌未能占据主导优势的市场之一。这也让Naver以27万亿韩元的市值成为韩国价值排名第五的股票。

但仅仅三年时间，Line已经迅速成长，通过广告、游戏和表情符号销售等业务，在Naver第一季6,380亿韩元营收中占到将近四分之一的比重。

Line的营收有80%左右来自日本。此外以用户数量计，泰国和印尼市场的规模也颇为可观。作为全球扩张战略的一部分，Line还在墨西哥和美国布局。

即时通讯市场仍在成长，Analysys Mason首席分析师Tom Mowat认为，任何一种应用在某个国家取得稳固主导地位，可能都还需要几年时间。

“对于全球即时通讯市场，未来几年将是关键，”李海珍罕见地在济州岛一次会议期间公开露面时这样说道。

“因此，相比于利润率，我们近期要重点提高的是用户数量。”

Naver的Line即时通讯应用相关图表： reut.rs/1jPAt4i

**打破传统**

在集团主导企业界、新兴公司很难有所作为的韩国，李海珍能够攀升至韩国数字经济的顶峰实属罕见。

他早期的工作经历是主流价值的代表例子。在首尔大学和韩国科学技术学院取得学位后，他从三星集团[SAGR.UL]旗下IT部门--三星SDS展开职业生涯。

但李海珍之后选择离开这家韩国最大的企业集团，创办Naver.com。他拒绝接受本文采访。

认识李海珍的人士形容，他讲话很温柔、极富幽默感、而且愿意接受其他专家提出的意见。他们还称，李海珍遍览群书，甚至会看透过Naver发表的最新网络漫画。

“李海珍并不是靠领导魅力来收服众人，他自己曾经很担心这一点，”李海珍一位要求匿名的亲近友人表示。

“他是我见过最顽强的竞争者，”这位伙伴称，“一旦决定进军全球，他就希望坚持到底。”

**忠诚度**

走向国际化无益于意味着同Facebook和腾讯直接交锋，而Line既不像WhatsApp拥有巨额资金支持，又没有微信那样花样繁多的功能，比如打车服务等。

在这个市场里，大家习惯于在不同应用之间切换以适应联系人的偏好，如何留住用户变得更具挑战性。

Analysys Mason的Mowat认为，即时通讯市场“开始让人觉得与费用低廉的预付费移动通信市场极为相似”，“用户流失率很高...除了方便，没必要讲什么客户忠诚度。”

Alpha Asset Management的Hong Jeong-woong称，确保长期增长的另一大挑战是，如何增加广告收入。他管理的基金持有Naver股票。

Hong称，Line需要分析其海量数据并在应用嵌入式广告方面标新立异。“但Naver在这方面没有显示出什么作为，我没有从公司高管那里听到什么具体措施。”(完)

(编译 李春喜/郑茵/许娜/石冠兰 审校 艾茂林/蔡美珍)

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