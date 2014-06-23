谷歌旗下NEST将以5.55亿美元现金收购DROPCAM--报导

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透6月20日 - 科技博客Re/code周五报导，谷歌(GOOGL.O)旗下Nest Labs将以约5.55亿美元现金收购家庭监控相机新兴企业Dropcam，这是谷歌向消费者家庭迈出的更深一步。
Nest和Dropcam周五分别在博客上证实了收购一事，但没有透露价格。谷歌则拒绝发表评论。
谷歌进一步向新市场扩张，从高速网络接入到对自动驾驶汽车和机器人的先进研究，不一而足。
在消费电子产品和网络服务整合之际，该交易被吹捧为向快速增长的“智能”家庭自动化市场的推进。但也令人担忧谷歌的隐私保护问题，该公司已收集了用户上网习惯的大量数据。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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