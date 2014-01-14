谷歌以32亿美元现金收购Nest 涉足家庭市场

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透旧金山1月13日 -谷歌(Google)(GOOG.O)向深入消费者家庭迈出最大的一步，该公司宣布以32亿美元买下自动温度控制器暨感烟报警器(烟雾警报器)厂商Nest Labs，将大有可为的产品线及iPod“教父”带领的设计团队收入麾下。
谷歌周一表示，在完成该全部现金的交易后，Nest将继续以自有品牌运作。
这是谷歌在2012年以125亿美元收购手机厂商摩托罗拉之后的第二大收购案。
“NestLabs看起来是专攻自动调温器和感烟报警器，但谷歌有一天将该技术拓展至其他装置也并非难以想像，”Wedbush分析师ShyamPatil表示。
“当在谈论到事事连网及每件东西都串连一起时，家庭自动化是一大商机之一。该收购案推动其在这方面的策略，”他表示。
谷歌股价周一在盘后交易上涨0.5%至1,128.49美元。
在完成收购后，谷歌将把人脉广阔且备受敬重的矽谷企业家TonyFadell纳入麾下，他是当年打造苹果(AAPL.O)iPod音乐播放机的要角；另外将加入谷歌还有Nest共同创办人MattRogers及多位才华洋溢的工程师及设计师。
谷歌是全球最大搜寻引擎业者，正逐步拓展新的市场，包括高速网路连结业务、以及自动驾驶汽车及机器人等高科技研究。
谷歌首席执行官(CEO)佩奇(LarryPage)在一份声明稿中盛赞Nest现有的各项产品及创办人的才华，并称谷歌“对于在更多国家更多家庭中带来更多绝佳体验及完成梦想感到兴奋。”
谷歌称，这起交易料将在未来数月完成，取决于监管批准。(完)
(编译/审校 戴素萍/张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。