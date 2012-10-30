谷歌发布首款10英寸Nexus平板电脑

谷歌周一发布了采用10英寸屏幕的Nexus 10平板电脑，并更新了移动产品线和线上内容。该产品是谷歌和三星电子合作生产的产品，价格299美元起。近日各大科技巨头发布了一系列新品，包括苹果的iPad Mini和微软的首款平板电脑Surface。路透