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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 30日 星期二 11:46 BJT

谷歌发布首款10英寸Nexus平板电脑

谷歌周一发布了采用10英寸屏幕的Nexus 10平板电脑，并更新了移动产品线和线上内容。该产品是谷歌和三星电子合作生产的产品，价格299美元起。近日各大科技巨头发布了一系列新品，包括苹果的iPad Mini和微软的首款平板电脑Surface。路透

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