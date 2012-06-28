谷歌推出Nexus平板电脑 迎头追赶亚马逊及苹果

* 新产品目标直指亚马逊Kindle平板电脑

* 线上内容服务料为关键--分析师

路透旧金山6月27日电---谷歌(GOOG.O)将自7月中旬开卖首款平板电脑产品,价格定在199美元,希望藉此方法来复制其在智能手机上的成功;目前平板电脑市场上热战方酣,领导产品为亚马逊(AMZN.O)的Kindle Fire及苹果(AAPL.O)的iPad.

藉由更积极参与平板市场,谷歌希望能够确保其各种不同的网路服务仍是消费者最爱,而目前苹果及亚马逊日益成为进入电影及音乐等网络内容的门槛,科技产业版图正在改变.

谷歌首度进入平板电脑市场,可望加速Android系统平板电脑专属应用的发展,而分析师表示,这是协助苹果iPad广受欢迎的重要因素.平板电脑市场今年也将迎来微软(MSFT.O)名为Surface的产品.

Nexus 7平板电脑是由台湾华硕(2357.TW)代工及共挂品牌,而这只是谷歌年度开发技术大会在周三展出的诸多产品之一,显示谷歌正打算投入竞争激烈的消费性产品领域.

就在这款新平板电脑发布一个月以前,谷歌刚以125亿美元收购了智能手机制造商摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N).然而,摩托罗拉移动在这次开发大会上鲜有新产品和服务推出.此前谷歌表示,摩托罗拉移动将以独立业务运营.

谷歌共同创办人布林演示了谷歌眼镜(Google Glass),这是一部外观具有未来主义设计风格的眼镜式电脑,可以处理实时事件流、录音和进行运算任务等.该设备将在明年初向在美国的开发人员出售,价格为1,500美元.

谷歌还发布了Nexus Q.这款售价300美元的设备内置放大器,用户可以将安卓设备上的内容传输到电视上播放.

不过,Nexus平板电脑仍是主要焦点.这款7英寸屏幕的设备最初仅在Google Play在线商店出售,报价199美元,对手直接锁定亚马逊Kindle Fire.这款Nexus平板电脑有前置摄像头,而Kindle Fire不具备这项配置.

鉴於售价499美元、采用"视网膜"显示屏的iPad在分辨率上遥遥领先,分析师将Kindle Fire看作是亚马逊用於展示其众多网站内容的窗口,而不是iPad的竞争对手.

类似的,谷歌也可以利用Nexus 7作为引导用户使用自己网上内容的窗口,包括YouTube和Google Play.後者是谷歌出售数字音乐、电影和游戏的网上商店.谷歌将把销售群体锁定为看重价格、可能不会买价格高昂的iPad的用户.

"Nexus 7是看书的理想设备.外形和重量都刚好合适,"谷歌安卓工程主管Chris Yerga表示.

谷歌表示,将为Nexus 7买家提供可在Google Play商店使用的25美元优惠券,并展示出几个媒体功能,例如新的杂志阅读应用.

"所有人都将其称之为Kindle Fire杀手.谷歌明确瞄准苹果iPad後面由Kindle占据的第二把交椅,"Altimeter Group分析师Chris Silva称,"但不足是它还没有成为人们购买和消费媒体产品的重要渠道."

**"果冻豆(JELLY BEAN)"系统**

谷歌与智能手机制造商合作开发Nexus智能手机已有数年,这类产品很好的传达了谷歌对於安卓设备的理念.

分析师称,谷歌把Nexus概念延伸到平板电脑时,应该也会类似的建立起一种方便其他硬件制造商效仿的模式,从而带给市场更富竞争力,更统一的安卓平板电脑.

谷歌股价周三收高0.82%,报569.30美元.

Nexus平板电脑将搭载谷歌新的Andoid 4.1"果冻豆"操作系统,同时还有前置摄像头、1280x800分辨率的屏幕和英伟达(Nvidia)(NVDA.O)Tegra 3处理器.

谷歌高管们周三展示了Andoid 4.1"果冻豆"系统.根据该公司描述,新系统速度更快,还有诸如"语音搜索"等新功能.

由於对该平板电脑供应渠道设限,初步销售增长速度可能会受到遏制.谷歌高管们表示,尚无在自有网站以外销售产品的计划.

不过缺乏"原生"应用程序(指专门为平板电脑设计、而非移植自智能手机的应用软件),是Nexux眼下的最大短板.

"除非有很强大的应用程序,否则对於消费者来说,这就是一块屏幕更大的手机."(完)

--编译 张明均/王翔琼/洪曦;审校 程琳

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