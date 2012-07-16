谷歌Nexus 7开卖首日热销 多家零售商销售一空

图为2012年6月27日拍摄于旧金山谷歌开发者大会的Nexus 7平板电脑。 REUTERS/Stephen Lam

路透旧金山7月13日电（记者 Malathi Nayak/Alexei Oreskovic）---谷歌(GOOG.O)Nexus 7平板电脑周五在美国开卖，首日销售状况喜人，多家零售商很快销售一空。

GameStop(GME.N)周五称，其前两批Nexus 7已经售罄。Nexus 7由谷歌和华硕(2357.TW)联手研发，起售价199美元，已获得许多测评人员的好评。

Staples(SPLS.O)和沃尔玛旗下(WMT.N)的山姆会员店（Sam's Club）周五均在各自网站上标明Nexus 7缺货，Office Depot网站当天下午仍有货。

在6月底于旧金山举行的一年一度的开发者大会上，谷歌推出了这款7英寸平板电脑，希望借这款产品更好地与苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)竞争，并带动更多人使用其在线内容。

过去几周，消费者可通过谷歌和一些零售商预订Nexus 7，谷歌称周五开始向消费者发货。

GameStop第三批产品预订要等到8月，该公司不愿透露预订订单的具体数字。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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