谷歌发布新款Nexus手机和Pixel C平板

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月29日 - 谷歌周二发布Nexus 6P和Nexus 5X新款手机，试图在智能手机领域与苹果争夺市场份额。
本周稍早，苹果宣布其最新款iPhone上市后首个周末销量创下纪录高位。
谷歌产品发布活动在YouTube上直播（bit.ly/1KONWpc）。谷歌称，内存16G的Nexus 5X售价将为379美元，而32G的Nexus 6P售价为499美元。
苹果的iPhone 6S和iPhone 6S Plus的美国电信运营商两年合约机起售价分别为199美元和299美元。
Nexus设备通常销量不及苹果的iPhone和iPad，谷歌主要藉此展示其移动硬件和软件最新成果。
谷歌还发布了一款完全自产的Android系统平板电脑。
Android操作系统最新版本名为Marshmallow，现有Nexus用户下周起可下载。
Nexus 5X由韩国LG电子代工生产，而Nexus 6P则由中国华为代工生产。这两款机型都有后置Nexus Imprint指纹识别系统，有助于快速授权通过Android Pay进行的购买交易。
美国、英国、爱尔兰和日本等国客户可在Google Store预定谷歌这两款新机型。
内存32G的Pixel C平板的售价为499美元，另可花149美元购买配套的可拆卸键盘。
这款平板电脑将赶在假期购物季在Google Store上市。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。