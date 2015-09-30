谷歌发布新款Nexus手机和Pixel C平板

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月29日 - 谷歌周二发布Nexus 6P和Nexus 5X新款手机，试图在智能手机领域与苹果争夺市场份额。

本周稍早，苹果宣布其最新款iPhone上市后首个周末销量创下纪录高位。

谷歌产品发布活动在YouTube上直播（bit.ly/1KONWpc）。谷歌称，内存16G的Nexus 5X售价将为379美元，而32G的Nexus 6P售价为499美元。

苹果的iPhone 6S和iPhone 6S Plus的美国电信运营商两年合约机起售价分别为199美元和299美元。

Nexus设备通常销量不及苹果的iPhone和iPad，谷歌主要藉此展示其移动硬件和软件最新成果。

谷歌还发布了一款完全自产的Android系统平板电脑。

Android操作系统最新版本名为Marshmallow，现有Nexus用户下周起可下载。

Nexus 5X由韩国LG电子代工生产，而Nexus 6P则由中国华为代工生产。这两款机型都有后置Nexus Imprint指纹识别系统，有助于快速授权通过Android Pay进行的购买交易。

美国、英国、爱尔兰和日本等国客户可在Google Store预定谷歌这两款新机型。

内存32G的Pixel C平板的售价为499美元，另可花149美元购买配套的可拆卸键盘。

这款平板电脑将赶在假期购物季在Google Store上市。(完)