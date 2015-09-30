谷歌发布新款Nexus手机和Pixel C平板

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月29日 - 谷歌周二发布Nexus 6P和Nexus 5X新款手机，试图在智能手机领域与苹果争夺市场份额。
本周稍早，苹果宣布其最新款iPhone上市后首个周末销量创下纪录高位。
谷歌产品发布活动在YouTube上直播（bit.ly/1KONWpc）。谷歌称，内存16G的Nexus 5X售价将为379美元，而32G的Nexus 6P售价为499美元。
苹果的iPhone 6S和iPhone 6S Plus的美国电信运营商两年合约机起售价分别为199美元和299美元。
Nexus设备通常销量不及苹果的iPhone和iPad，谷歌主要藉此展示其移动硬件和软件最新成果。
谷歌还发布了一款完全自产的Android系统平板电脑。
Android操作系统最新版本名为Marshmallow，现有Nexus用户下周起可下载。
Nexus 5X由韩国LG电子代工生产，而Nexus 6P则由中国华为代工生产。这两款机型都有后置Nexus Imprint指纹识别系统，有助于快速授权通过Android Pay进行的购买交易。
美国、英国、爱尔兰和日本等国客户可在Google Store预定谷歌这两款新机型。
内存32G的Pixel C平板的售价为499美元，另可花149美元购买配套的可拆卸键盘。
这款平板电脑将赶在假期购物季在Google Store上市。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”