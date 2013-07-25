谷歌推出新一代平板电脑和电视棒

路透旧金山7月24日 - 谷歌 周三展示了新一代更加轻薄的Nexus 7平板电脑，期望提升其消费硬件市场占有率，并确保其线上服务在移动设备中仍处于突出地位。

新一代Nexus 7使用高通 Snapdragon处理器，分辨率更高。7月30日上市，16G版售价229美元。上一代8G版Nexus 7售价199美元起。

安卓和Chrome软件负责人Sundar Pichai在产品发布会间隙称，谷歌将从新产品中获利。分析师曾表示，第一代Nexus 7作为谷歌进军移动电子的首款产品，并没有让谷歌赚到钱。

“新一代Nexus 7将让所有参与者有利可图，包括零售商、我们及所有人，”Pichai对路透表示。

谷歌周三还推出了售价35美元的两英寸电视棒Chromecast，该产品可以插到电视机上，让用户可以将智能手机上的YouTube和Netflix视频内容在电视上播放。

Pichai周三对记者表示，Nexus 7产品线在推出之后，已经占所有安卓平板电脑销量的10%还多。（完）