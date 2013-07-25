谷歌推出新一代平板电脑和电视棒

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透旧金山7月24日 - 谷歌 周三展示了新一代更加轻薄的Nexus 7平板电脑，期望提升其消费硬件市场占有率，并确保其线上服务在移动设备中仍处于突出地位。
新一代Nexus 7使用高通 Snapdragon处理器，分辨率更高。7月30日上市，16G版售价229美元。上一代8G版Nexus 7售价199美元起。
安卓和Chrome软件负责人Sundar Pichai在产品发布会间隙称，谷歌将从新产品中获利。分析师曾表示，第一代Nexus 7作为谷歌进军移动电子的首款产品，并没有让谷歌赚到钱。
“新一代Nexus 7将让所有参与者有利可图，包括零售商、我们及所有人，”Pichai对路透表示。
谷歌周三还推出了售价35美元的两英寸电视棒Chromecast，该产品可以插到电视机上，让用户可以将智能手机上的YouTube和Netflix视频内容在电视上播放。
Pichai周三对记者表示，Nexus 7产品线在推出之后，已经占所有安卓平板电脑销量的10%还多。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。