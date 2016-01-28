谷歌要求法庭同意就保密信息泄露处罚甲骨文

路透旧金山1月27日 - 网络搜索巨头谷歌要求法庭对软件开放商甲骨文(Oracle)(ORCL.N)给予处罚，因甲骨文一名律师在本月稍早的一次法庭聆讯中，谈及谷歌与苹果(AAPL.O)的关系时披露了尚未公开的细节。

谷歌在周三写给美国地区法官William Alsup和美国治安法官Donna Ryu的信函中称，甲骨文的律师披露有关谷歌与苹果关系的敏感财务信息和其他谷歌财务方面的保密信息。这些消息在几天内就成为热门新闻。

谷歌在信中要求获准提交动议，以期对谷歌进行处罚，并要求甲骨文律师不得继续接触该公司或第三方的保密信息。

信函中称，披露保密信息违反了保护令，导致彭博和路透等媒体就这些信息发出大量报导。

“对公众披露这些信息可能导致的严重后果很快变为现实，特别是考虑到所披露内容出人意料，”信中称。

暂时未能就上述信函联系到甲骨文置评。

彭博引述有关甲骨文与谷歌之间版权诉讼案的法庭审理笔录称，谷歌在2014年向苹果支付10亿美元，在iPhone手机上保留谷歌搜索条。(完)