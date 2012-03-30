版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 10:13 BJT

谷歌拟开网店售平板电脑--WSJ

《华尔街日报》周四报道，谷歌正计划开设一家网店，直接面向消费者销售平板电脑。匿名消息人士向该报透露，这家网店将销售由三星电子及华硕生产、基於谷歌安卓系统的平板电脑，路透尚未能证实该消息。谷歌拒绝置评。目前谷歌主要依赖零售和运营商合作夥伴来销售安卓智能手机。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐