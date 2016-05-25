谷歌巴黎总部遭法国警方突击搜查 疑涉逃税

路透巴黎5月24日 - 法国警方周二对谷歌(Google)(GOOG.O)巴黎总部进行突击搜查，令对这家数字化巨头涉嫌逃税的调查进一步升级。谷歌表示其完全遵守法国法律。但是在欧洲正承受来自公众舆论及政府的压力。跨国企业利用全球分布优势最小化税负的行为，引发公众及政府不满。

来自金融检察官办公室以及法国反腐败和税务欺诈中央办公室的调查人员，同25名IT专员参与了突击搜查。

“调查旨在确认Google Ireland Ltd是否在法国设有永久总部，以及是否通过不申报在法国境内的业务活动而未履行财政义务，包括公司税和增值税等，”检察官办公室在一份声明中称。

谷歌欧洲业务的发言人Al Verney在电邮中表示，“我们正在与当局配合， 回答他们的问题。我们完全遵守法国法律。”

Alphabet执行董事长施密特(Eric Schmidt)拒绝置评。

**“重磅行动”**

周二的突袭是税务欺诈与有组织洗钱调查行动的一部分。这次调查由法国税务机构的投诉引发，始于去年6月，但周二才公开。

“这是一次重磅行动，”司法系统的消息人士表示，指的是参与这次突袭的人数众多，“这是非常不同寻常的行动。”

如果被定罪，谷歌面临最高达1,000万欧元(1,114万美元)的罚款，或者相当于洗钱金额半数的罚款。(完)