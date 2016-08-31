谷歌接近打败亚马逊和微软 赢得PayPal业务--报导

路透8月30日 - 据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周二报导，Alphabet (GOOGL.O)旗下谷歌有可能打败亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)和微软(MSFT.O)，目前正接近使PayPal (PYPL.O)成为其云业务客户。

CNBC援引知情人士报导称，虽然谷歌现在领先，但PayPal还在评估其他供应商，尚未做出任何决定。

不过，CNBC称，PayPal或许不会在电子商务高峰期--第四季内调整其技术基础设施。

据CNBC报导，PayPal与Amazon Web Services已经有一些业务往来。

谷歌一直在试图提高其在云计算市场中的地位，该市场目前由亚马逊和微软主导。

谷歌、PayPal和亚马逊并未立即回复置评要求。微软拒绝就该报导置评。(完)