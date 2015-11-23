焦点：谷歌有意明年在中国推出Google Play智能手机应用商店--消息

资料图片：2010年1月14日，谷歌在北京的中国总部大楼前飘扬的中国国旗。 REUTERS/Jason Lee

路透北京/香港11月20日 - 知情消息人士称，Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌有意明年在中国推出中国版Google Play智能手机应用商店，这是该公司2010年停止对国内提供产品支持后首次在中国市场展开的大动作。

两名消息人士称，将为中国量身打造Google Play应用商店，与海外版本并无连通。

他们称，谷歌打算遵守中国相关法律。中国法律要求过滤可能被中国共产党认为是敏感的内容，同时公司需将应用商店数据存在国内。

谷歌在新加坡的一位发言人拒绝置评。

谷歌五年前基本撤出中国业务，因拒绝继续审查搜索内容。公司在中国这个最大的智能手机市场仅保持有限的业务，但包括Google Play在内的多数服务因跨境问题致使用户无法获取。

两位了解谷歌想法的消息人士称，谷歌将使用一个成功的应用商店作为发布平台，在中国推出其他产品和服务。

不过他们说，谷歌还没有确定随后可能推出哪款产品。

谷歌首席执行官(CEO)皮查伊(Sundar Pichai)和其他高管毫不掩饰谷歌想重回中国市场的想法，而Google Play很可能会打头阵。

不过批评人士称，在中国，谷歌大多数主要产品所在市场几乎都被中国同业占据，尤其是搜索和视频流服务。

科技分析师Rob Enderle表示，“在中国人们有很多免费获取音乐的途径，这使得任何一家服务提供商要想进入这个市场都很难，尤其是西方公司。”

**打破僵局**

中国移动广告公司木瓜移动(PapayaMobile)的CEO、谷歌前员工沈思表示，对谷歌来说，在中国推出产品是象征性举措，显示出对中国市场的重视。

她认为，如果谷歌想要在中国市场打破僵局，必须挑选一款非常重要的产品提供给中国用户，并真正实现其本地化；从这一层面讲，Google Play确实是一款非常好的产品。

多伦多的瑞尔森大学企业伦理学专家Chris MacDonald也认为，在中国，推出Google Play要比搜索或电邮业务更加安全，但谷歌应该花时间决定，下一步要把什么产品推向中国市场。

“哪些业务涉及的消费者数据最少？哪些业务的政治敏感度最低，被当作表达政治异见手段的可能性最小？”MacDonald问到。

一位了解高管计划的知情人士称，谷歌中国员工正在加紧工作，为Google Play在中国上线做好准备。

该人士称，谷歌希望在明年2月中国春节以后、夏初以前在中国推出Google Play。另外一位在谷歌中国合作伙伴公司工作的人士称，该中国版应用商店将于2016年上线。

了解公司高管想法的消息人士称，谷歌希望该应用商店能够包含阿里巴巴集团(BABA.N)旗下蚂蚁金服的支付应用支付宝以及腾讯的微信支付。

知情人士称，谷歌在华推出Google Play应用商店不需要中国政府的明确批准，只要满足数据存储和内容过滤等相关的法律即可。沈思对此表示认同。

蚂蚁金服和腾讯拒绝置评。

**难以忽略中国市场**

中国是一个庞大市场，谷歌无法忽略。苹果(AAPL.O)遵守中国法律，截至9月26日的会计年度在大中华地区创收587亿美元。该地区已成为苹果的第二大市场。

谷歌正设法重建在华的影响力。上月，谷歌宣布将参与北京人工智能公司出门问问(Mobvoi)的7500万美元融资项目，获得该公司少量股份。

由于像搜索、电邮和地图等一些服务无法在中国使用，谷歌正试图加强与出门问问等本土服务提供商的合作。出门问问提供的技术类似于苹果Siri和谷歌自己的版本。(完)