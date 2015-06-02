谷歌优化用户隐私控制设置

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山6月1日 （记者 Yasmeen Abutaleb） - 谷歌 加强用户隐私控制，于周一推出了一个网站，回答常见问题，以回应外界对谷歌如何收集和使用其海量信息越来越多的关切。
谷歌用户一直都可以控制某些隐私设置，譬如是否保存网页浏览和定位记录。这项功能也被谷歌用来提供定向广告。
但管理这些控制设置令人困惑，且很花时间，因为这些设置分布在网站的不同地方，经常不容易找见。
现在用户可以使用“我的账户”（My Account），里面提供隐私检查和安全检查，这样用户在列表上可以勾选他们想要公开和保密的数据。
谷歌的新网站回答常见的问题，譬如谷歌是否会出售个人信息，以及什么信息会向广告商提供。
“我们知道用户觉得隐私和安全问题很神秘，所以我们想把问题变得非常清楚明了，”谷歌账户控制和设置产品经理Guemmy Kim表示。
周一推出新网站不久前，谷歌上周在其年度开发者大会上刚刚对安卓系统权限作出调整。新系统仿照苹果iPhone的应用权限，不允许应用自动访问位置或者手机联系人等各种数据。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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