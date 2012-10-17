欧盟要求谷歌四个月内调整隐私政策

路透巴黎10月16电(记者 Gwenaelle Barzic/Leila Abboud)---谷歌将有四个月的时间调整其隐私政策，使其符合欧盟数据保护监管机构的要求，否则可能会面临国家层面的法律行动。

法国国家信息委员会周二表示，他们发现谷歌今年3月份采用的新用户数据政策存在法律缺陷。该委员会代表欧盟27个国家的数据监管部门。

该委员会担心谷歌将其旗下各服务中用户浏览历史的匿名数据加以整合，以使其广告服务更具针对性。

这促使欧盟数据监管机构向谷歌发出了12条建议，希望调整其隐私政策，包括更好地告知用户数据的使用方式并设定保留数据的准确期限。

谷歌全球隐私顾问彼得·弗莱舍(Peter Fleischer)表示，谷歌将评估调查结果，称公司依然相信谷歌的隐私政策符合欧盟法律。

法国国家信息委员会主席伊萨贝拉·法尔克-皮罗丁(Isabelle Falque-Pierrotin)表示，监管部门准备同谷歌磋商，称：“如果谷歌不能在规定时间内进行调整，我们将采取法律行动。”

谷歌要麽与监管机构协商，调整隐私政策部门条款，要麽挑战监管机构权威，上诉至法院令监管机构修改相关规定。数据保护监管部门不能评判谷歌行为的合法性，因为他们并非法院。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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