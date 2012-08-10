谷歌同意支付罚金了结美国FTC指控

路透华盛顿8月9日电（记者 Jasmin Melvin）---美国联邦贸易委员会（FTC）周四称，谷歌(GOOG.O)同意支付2,250万美元罚金，终止FTC对其的调查。

FTC此前指控谷歌利用cookies欺骗使用Safari浏览器的iPhone和iPad用户，从而追踪这些用户的活动。

谷歌的做法违反了2011年谷歌和FTC在推出社交媒体Buzz时达成的核准令，Buzz目前已经不存在。

谷歌和Facebook(FB.O)等公司依赖收集用户数据获得营收，不过立法者和隐私拥护者认为，科技企业普遍没有足够好地保护消费者的隐私。

“企业不论大小，一律都要遵守FTC规定，履行保护消费者隐私的承诺，否则支付的罚金将远远超出遵守规定的成本。”FTC主席Jon Leibowitz在声明中称。

谷歌并未被要求承担任何责任，和解也不意味着谷歌承认有过失。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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