谷歌将以5亿美元现金收购卫星企业Skybox Imaging

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透旧金山6月10 - 全球最大网络搜索引擎谷歌(GOOGL.O) (GOOG.O) 周二表示，将以5亿美元现金收购卫星企业Skybox Imaging， 这是谷歌今年第二次高调收购一家航空企业。
谷歌表示，Skybox卫星将为自身的在线地图服务提供图像。谷歌称，Skybox的技术最终将提供网络接入，并帮助救灾。
目前谷歌和竞争对手Facebook Inc(FB.O) 正抢着收购卫星和无人机企业，用高昂的费用扩张自己的业务。Skybox刚刚成立五年。
谷歌表示，该交易何时结束尚待美国监管机构的批准。
在周二美股交易中，谷歌收低0.42%，报568.30美元。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。