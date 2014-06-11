谷歌将以5亿美元现金收购卫星企业Skybox Imaging

路透旧金山6月10 - 全球最大网络搜索引擎谷歌(GOOGL.O) (GOOG.O) 周二表示，将以5亿美元现金收购卫星企业Skybox Imaging， 这是谷歌今年第二次高调收购一家航空企业。

谷歌表示，Skybox卫星将为自身的在线地图服务提供图像。谷歌称，Skybox的技术最终将提供网络接入，并帮助救灾。

目前谷歌和竞争对手Facebook Inc(FB.O) 正抢着收购卫星和无人机企业，用高昂的费用扩张自己的业务。Skybox刚刚成立五年。

谷歌表示，该交易何时结束尚待美国监管机构的批准。

在周二美股交易中，谷歌收低0.42%，报568.30美元。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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