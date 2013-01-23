谷歌季度业绩亮丽 广告费跌速放缓

路透旧金山1月22日 - 全球最大的网络搜索公司谷歌(GOOG.O)关键假日季的核心网络业务营收超过许多分析师的预期,广告费降幅亦低于往季,谷歌股价因此劲扬逾4%.

分析师称,谷歌第四季推出了新的产品,并从国际市场业务增长中受益.第四季通常是谷歌业绩最好的一个季度.

谷歌周二公布,若不计流量收购成本,第四季净营收为98.3亿美元,高于上年同期的81.3亿美元,也超过路透访问的六位分析师的预估均值96亿美元.

"业务看来很强劲,尤其从获利角度看的话.他们的核心业务利润实现长足增长,"B.Riley Caris的分析师Sameet Sinha说."盈利能力似乎来自营收大幅增加的国际市场业务,较上年同期增长了23%,而第三季增幅为15%."

谷歌的平均每点击付费(CPC)较上年同期下降6%,为连续第五个季度下降.

谷歌高管在电话会议上对分析师表示,公司在第四季注重改善CPC以扶助利润率,同时降低付费点击的整体增长率.

"点击价格仍在下滑,但状况要好于预期,"BGC Partners的分析师Colin Gillis说.

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**摩托罗拉移动"仍在亏钱"**

第四季合并利润为28.9亿美元,合每股盈利8.62美元,上年同期为27.1亿美元,合每股盈利8.22美元,当时谷歌尚未收购摩托罗拉移动.

谷歌称,不包括某些特殊项目,第四季每股盈利为10.65美元.

该公司报告称,包括摩托罗拉移动的手机业务在内的合并营收为144.2亿美元.合并营收不包括近期同意出售的电视机顶盒业务.

摩托罗拉移动第四季营业亏损为3.53亿美元.

谷歌股价周二盘后上涨约4.5%,报734.46美元.(完)

(编译 白云/王兴亚; 审校 张荻/张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。