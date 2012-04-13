谷歌财报令投资人宽心 拟拆股巩固创办人控制权

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透旧金山4月12日电---谷歌(GOOG.O)宣布将进行股票分割,此举是为了让共同创办人佩奇(Larry Page)以及布林(Sergey Brin)保有控制权,在此同时谷歌公布的营收符合预估.
投资人乐见谷歌第一季营收达81.4亿美元的成绩,谷歌前一季财报罕见地不及市场预期.
谷歌周四股价在常规交易时段收报651.01美元,盘後交易上涨0.6%至655美元.
谷歌表示,公司董事会已经批准对现有股东派发股票红利,即一股拆两股,保留其公司架构.
"这个股票分拆股利是不具投票权的股票股利,其实只是为了让公司能够维持控制权."BGC分析师Colin Gillis表示.
宣布上述决定的时间,正值佩奇回任首席执行官满一周年.
截至3月31日的三个月,不计分享给合作网站费用後的净营收为81.4亿美元,上年同期为65.4亿,而根据汤森路透I/B/E/S所做的分析师预估值为81.5亿.
扣除某些项目後,谷歌每股获利为10.08美元,超过分析师预估的9.65美元.上季EPS未达目标,本季则令投资者松了一口气.
净利为28.9亿美元,或合每股8.75美元,上年同期分别为18.0亿或合每股5.51美元.当时谷歌计入一笔5亿美元的和解金,因政府调查该公司的广告行为.
佩奇回锅掌权一年以来,他削减非核心计划、推出与Facebook对抗的社交网络服务,并且斥资125亿美元收购智能手机制造商摩托罗拉移动(Motorola Mobility).
"当我们上市时,我们启用了两级投票结构.我们的目的是藉由确保管理层、尤其是董事长施密特、创办人布林和我保留对谷歌命运的控制权,以维系我们专注在长远目标的自由空间,"佩奇表示.
他指出,他已确保谷歌董事会一致通过上述拆股决定,但强调"现在并没有做出改变的特殊急迫性".
佩奇在信函中表示,分拆给股东的不具投票权新股最终将会在Nasdaq上市交易,但并未多做说明.(完)
--编译/审校 张明钧/沈以文/蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。