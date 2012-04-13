谷歌财报令投资人宽心 拟拆股巩固创办人控制权

1月13日，在美国加州洛杉矶谷歌园区一面墙壁上的谷歌首页标识。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透旧金山4月12日电---谷歌(GOOG.O)宣布将进行股票分割,此举是为了让共同创办人佩奇(Larry Page)以及布林(Sergey Brin)保有控制权,在此同时谷歌公布的营收符合预估.

投资人乐见谷歌第一季营收达81.4亿美元的成绩,谷歌前一季财报罕见地不及市场预期.

谷歌周四股价在常规交易时段收报651.01美元,盘後交易上涨0.6%至655美元.

谷歌表示,公司董事会已经批准对现有股东派发股票红利,即一股拆两股,保留其公司架构.

"这个股票分拆股利是不具投票权的股票股利,其实只是为了让公司能够维持控制权."BGC分析师Colin Gillis表示.

宣布上述决定的时间,正值佩奇回任首席执行官满一周年.

截至3月31日的三个月,不计分享给合作网站费用後的净营收为81.4亿美元,上年同期为65.4亿,而根据汤森路透I/B/E/S所做的分析师预估值为81.5亿.

扣除某些项目後,谷歌每股获利为10.08美元,超过分析师预估的9.65美元.上季EPS未达目标,本季则令投资者松了一口气.

净利为28.9亿美元,或合每股8.75美元,上年同期分别为18.0亿或合每股5.51美元.当时谷歌计入一笔5亿美元的和解金,因政府调查该公司的广告行为.

佩奇回锅掌权一年以来,他削减非核心计划、推出与Facebook对抗的社交网络服务,并且斥资125亿美元收购智能手机制造商摩托罗拉移动(Motorola Mobility).

"当我们上市时,我们启用了两级投票结构.我们的目的是藉由确保管理层、尤其是董事长施密特、创办人布林和我保留对谷歌命运的控制权,以维系我们专注在长远目标的自由空间,"佩奇表示.

他指出,他已确保谷歌董事会一致通过上述拆股决定,但强调"现在并没有做出改变的特殊急迫性".

佩奇在信函中表示,分拆给股东的不具投票权新股最终将会在Nasdaq上市交易,但并未多做说明.(完)

--编译/审校 张明钧/沈以文/蔡美珍

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