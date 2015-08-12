焦点：谷歌调整经营架构“对股东友好” 但具体细节不详

图为两个手持电脑的身影投射在一块显示谷歌企业标识的屏幕上。 REUTERS/Dado Ruvic

路透8月11日 - 分析师认为，谷歌(GOOGL.O)对经营架构进行重大调整，等于是承认旗下各种千差万别的部门和项目缺乏透明度，但公司实际上会增加披露多少东西，仍需拭目以待。

一直以来，分析师和投资者都希望谷歌能够提供更多有关公司资本支出和现金流情况的细节，以及YouTube和安卓业务的财务表现。

谷歌在周一宣布，公司将一分为二，但都隶属于名为Alphabet的新控股公司之下。

一家子公司将负责其核心的搜索和网页广告业务，另一家则从事较新的业务，比如自动驾驶汽车等等。

谷歌股价周二收涨4.1%，报690.30美元。投资者期望着MKM Partners分析师所称的“对股东友好的新时代”。

不过谷歌没有表示将披露哪些细节信息。

“若谷歌像文件中所说的那样‘分块’报告，我们预计会看到核心和非核心业务的营收与支出情况，这应有助于让非核心资产及其变化轨迹对盈利情况的拖累变得明朗化，”高盛分析师Heather Bellini称。

摩根大通分析师称，更充分的信息披露可能让市场更能接受谷歌的大笔非核心投资。

一些分析师也预计，拆分也标志着开始采用更激进的支出管理方式。

“尽管仍有大量细节有待发掘，但这可能使谷歌更加灵活激进，可以承担更多风险，与新贵企业和现有互联网平台企业竞争，”瑞穗证券分析师在一份客户报告中称，对谷歌股票评级从“中性”上调至“买进”。

Pivotal研究集团分析师Brian Wieser称，资本支出和现金流对谷歌尤为重要。

但他指出，拥有多个各自公布业绩实体的企业通常不会披露这样的细节。

他还称，谷歌最终“极不可能”成为两家公开上市公司。

至少14家券商重申给予谷歌最高评级。除了瑞穗证券，Stifel Nicolaus和Monness, Crespi, Hardt也将评级上调至“买进”。

一些分析师将谷歌决定分拆为两家分别公布业绩的实体，比作是亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)开始公布旗下云计算业务营收之举。自亚马逊4月首次公布旗下云业务业绩以来，股价已累计上涨约三分之一。

在50位给予谷歌评级的分析师中，有43位给出的评级是“买进”或更高评级，另外7位给出的评级是“持有”。目标价中值为750美元。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/许娜；审校 张涛/张若琪)

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