谷歌第三季业绩远逊预期令市场震惊

* 营收与获利均低於预期,因核心业务放缓

* 股价下挫9%;财报不小心提前流出,加剧了跌势--分析师

* 谷歌称财报打印服务公司未给授权就递交了财报草案

路透旧金山10月18日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)周四公布,因广告核心业务放缓,第三季营收和获利远逊市场预期.这令市场震惊,谷歌市值疾速蒸发逾9%.

该业绩报告的披露比计划时间提前了几个小时,原定是美股收盘後公布.这种过早公布财报的情况很少见.谷歌称是其财报打印服务公司RR Donnelley未经授权提前递交了第三季财报草案.谷歌随後确认了提早发布的数据的准确性.

财报显示,谷歌的核心业务--互联网广告走软,而最近收购的摩托罗拉移动则持续亏损.

谷歌股价下挫9%至690.84美元,此前曾一度暂停交易.一些分析师认为,财报不小心提前发布,引发市场困惑并加剧了谷歌股价的跌势.

但疲弱数据也引发了有些分析师的不安.谷歌主要的互联网业务的净营收同比增长17%,增幅自2009年以来首次跌至20%下方.

营收增长放缓源於广告费下滑,因为越来越多的用户转向了移动设备,而谷歌对这类设备登载广告的收费要小於电脑或笔记本.

"下降速度太快了,"Pivotal Research Group分析师Brian Wieser表示,"Facebook的广告收入也在由受类似的潜在趋势驱动."

谷歌财报不小心提前披露後,Facebook(FB.O)股价旋即下跌,终场收低4.6%.谷歌股价急跌令人回想起Facebook首日挂牌的情形,当时出现技术故障,亦造成交易商恐慌以及该股首日上市的挫跌.

周四谷歌公布,第三季净利大跌20%至21.8亿美元,扣除某些项目後的每股盈利(EPS)为9.03美元,远低於分析师平均预估的10.65美元.谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动硬件业务後,在使该业务扭亏为盈上力不从心.

"我们一直说情况将出现回调.并不是说谷歌不再是谷歌了,但仍然遇到一些重大问题,"BGC分析师Colin Gillis说.

"继连涨八个季度後,点击价格连续四个季度下降.这是一个负面因素,也是移动设备导致的问题."

"另一个问题是市场一直忽略摩托罗拉这个重担,然後这个问题突然间爆发,现在你知道了摩托罗拉业务营收疲软.当你收购了一个业务,准备要全面裁员和关闭办公室时,你知道员工会怎麽做吗?他们会不再关注工作,营收就下降了,"Gillis解释道.

**一次糟糕的失误?**

谷歌公布,扣除流量获取成本後的第三季净营收为113亿美元,低於华尔街预期的约119亿美元.

谷歌的平均每单位点击成本(CPC)连续第四个季度下降.这是一个显示广告客户支付给谷歌的广告费的关键指标.

每单位点击成本均值较上年同期下滑15%,较今年第二季下滑3%.分析师称,谷歌跟互联网业内很多同行一样,在艰难适应着移动设备迅速受到消费者青睐的现实.广告商给智能手机和平板电脑平台支付的广告费,要远低於在台式电脑平台上做类似广告的费用.

"核心业务放缓幅度似乎非常大,让人感到震惊."B. Riley分析师Sameet Sinha称,"我能想到的唯一结论是,越来越多的搜索行为发生在谷歌之外,也就是说人们在更多的使用应用程序而非谷歌来进行搜索."

"这可能预示着一种长期转变,尤其是在电子商务搜索方面.如果人们决定直接上亚马逊搜索怎麽办?这一直是很大的担忧.或许这种情况正在发生."

但Jacob Funds董事长兼首席投资官Ryan Jacob认为,谷歌业绩只是让人"稍感失望",像预期一样,业绩疲软主要是因为摩托罗拉.

"不幸的是,在交易正在进行的时候掉下来一份财报,人们多少选择了先打一枪再问为什麽."Jacob称.他的基金拥有谷歌股票.

摩根大通分析师Doug Anmuth在报告中称,谷歌业绩不像"第一眼"看上去那麽差.(完)

--编译 张涛/兰秀娟/梁睿雪/程琳;审校 隋芬/程琳/孙茉莉

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