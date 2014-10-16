美股业绩：谷歌第三季营收增长两成，但不及市场预期拖累股价盘后下挫

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透旧金山10月16日 - 网络巨头谷歌 周四公布的第三季营收增长20%，但略低于市场预估，因线上付费广告增长放缓，且支出增加。
公布业绩后，谷歌盘后下挫2.7%，报510.11美元。
谷歌公布，截至9月30日的三个月营收为165.2亿美元，上年同期为137.5亿美元，汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为165.7亿美元。
谷歌线上付费广告点击在第三季按年增长了17%，低于第二季的25%增幅。
多年来一直在下滑的广告商向谷歌支付的每次点击平均费用第三季按年小幅下跌了2%，第二季为跌6%。
谷歌还公布，第三季非GAAP每股盈利为6.35美元，GAAP每股盈利为4.09美元。分析师原本预计谷歌第三季每股盈利为6.53美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。