美股业绩：谷歌第三季营收增长两成，但不及市场预期拖累股价盘后下挫

路透旧金山10月16日 - 网络巨头谷歌 周四公布的第三季营收增长20%，但略低于市场预估，因线上付费广告增长放缓，且支出增加。

公布业绩后，谷歌盘后下挫2.7%，报510.11美元。

谷歌公布，截至9月30日的三个月营收为165.2亿美元，上年同期为137.5亿美元，汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为165.7亿美元。

谷歌线上付费广告点击在第三季按年增长了17%，低于第二季的25%增幅。

多年来一直在下滑的广告商向谷歌支付的每次点击平均费用第三季按年小幅下跌了2%，第二季为跌6%。