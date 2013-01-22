美股业绩: 谷歌第四季度营收增长,股价急升

路透旧金山1月22日 - 全球最大的搜索引擎谷歌 第四季核心互联网业务净营收增长超过20%,该公司在之前的假日销售季推出了最新的产品广告.

谷歌股价盘后急升近4.5%,报734.46美元.

该公司报告称,包括摩托罗拉移动的手机业务在内的合并营收为144.2亿美元.合并营收不包括近期同意出售的电视机顶盒业务.

第四季合并利润为28.9亿美元,合每股8.62美元,上年同期为27.1亿美元,合每股8.22美元,当时谷歌尚未收购摩托罗拉移动.

谷歌称,不包括某些特殊项目,每股收益为10.65美元.

平均每点击成本(Cost Per click)同比下降6%,为连续第四季回落.

不包括分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs),核心互联网业务的净营收为98.3亿美元,2011年第四季为81.3亿美元.(完)