美股业绩: 谷歌第四季度营收增长,股价急升

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透旧金山1月22日 - 全球最大的搜索引擎谷歌 第四季核心互联网业务净营收增长超过20%,该公司在之前的假日销售季推出了最新的产品广告.
谷歌股价盘后急升近4.5%,报734.46美元.
该公司报告称,包括摩托罗拉移动的手机业务在内的合并营收为144.2亿美元.合并营收不包括近期同意出售的电视机顶盒业务.
第四季合并利润为28.9亿美元,合每股8.62美元,上年同期为27.1亿美元,合每股8.22美元,当时谷歌尚未收购摩托罗拉移动.
谷歌称,不包括某些特殊项目,每股收益为10.65美元.
平均每点击成本(Cost Per click)同比下降6%,为连续第四季回落.
不包括分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs),核心互联网业务的净营收为98.3亿美元,2011年第四季为81.3亿美元.(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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