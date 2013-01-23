更新版-美股业绩: 谷歌第四季业绩亮丽,广告费跌速放缓

谷歌高管在电话会议上对分析师表示,公司在第四季注重改善CPC以扶助利润率,同时降低付费点击的整体增长率.

"点击价格仍在下滑,但状况要好于预期,"BGC Partners的分析师Colin Gillis说.

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**摩托罗拉移动"仍在亏钱"**

第四季合并利润为28.9亿美元,合每股盈利8.62美元,上年同期为27.1亿美元,合每股盈利8.22美元,当时谷歌尚未收购摩托罗拉移动.

谷歌称,不包括某些特殊项目,第四季每股盈利为10.65美元.

该公司报告称,包括摩托罗拉移动的手机业务在内的合并营收为144.2亿美元.合并营收不包括近期同意出售的电视机顶盒业务.

摩托罗拉移动第四季营业亏损为3.53亿美元.

谷歌股价周二盘后上涨约4.5%,报734.46美元.(完)