更新版-美股业绩: 谷歌第四季业绩亮丽,广告费跌速放缓

路透基点：日盛国际租赁时隔仅两个月再度进场募集联贷--TRLPC
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
谷歌高管在电话会议上对分析师表示,公司在第四季注重改善CPC以扶助利润率,同时降低付费点击的整体增长率.
"点击价格仍在下滑,但状况要好于预期,"BGC Partners的分析师Colin Gillis说.
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**摩托罗拉移动"仍在亏钱"**
第四季合并利润为28.9亿美元,合每股盈利8.62美元,上年同期为27.1亿美元,合每股盈利8.22美元,当时谷歌尚未收购摩托罗拉移动.
谷歌称,不包括某些特殊项目,第四季每股盈利为10.65美元.
该公司报告称,包括摩托罗拉移动的手机业务在内的合并营收为144.2亿美元.合并营收不包括近期同意出售的电视机顶盒业务.
摩托罗拉移动第四季营业亏损为3.53亿美元.
谷歌股价周二盘后上涨约4.5%,报734.46美元.(完)
(编译 白云/王兴亚; 审校 张荻/张涛)
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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