美股业绩：谷歌公布第二季线上广告价格下滑，股价盘后重挫

路透旧金山7月18日 - 全球最大的网络搜索引擎-谷歌(Google) 周四公布，其第二季线上广告价格下滑，该股股价盘后重挫逾5%。

谷歌公布，第二季净利为32.3亿美元，每股盈利为9.54美元，上年同期分别为27.9亿美元和8.42美元。

不计入特殊项目，谷歌第二季每股盈利为9.56美元。

第二季，谷歌线上广告均价按年下滑6%，第一季为下滑4%。

第二季，包括来自摩托罗拉移动业务的合并营收为141.1亿美元，上年同期为118.1亿美元。核心业务营收增加20%，报131.1亿美元。