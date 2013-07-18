美股业绩：谷歌公布第二季线上广告价格下滑，股价盘后重挫

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透旧金山7月18日 - 全球最大的网络搜索引擎-谷歌(Google) 周四公布，其第二季线上广告价格下滑，该股股价盘后重挫逾5%。
谷歌公布，第二季净利为32.3亿美元，每股盈利为9.54美元，上年同期分别为27.9亿美元和8.42美元。
不计入特殊项目，谷歌第二季每股盈利为9.56美元。
第二季，谷歌线上广告均价按年下滑6%，第一季为下滑4%。
第二季，包括来自摩托罗拉移动业务的合并营收为141.1亿美元，上年同期为118.1亿美元。核心业务营收增加20%，报131.1亿美元。
谷歌股价在7月15日创下历史高位925美元，周四盘后跌至865.08美元，周四在常规交易时段收报910.68美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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