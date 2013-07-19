更正-更新版-美股业绩：谷歌第二季业绩低于预估，因旗下摩托罗拉亏损扩大

(更正：倒数第二段译文有误，应为“其加强型广告活动的初期效果不够明显”，而非“可能随着竞争加剧，该公司没有获得先机”)

路透旧金山7月18日 - 全球最大网络搜索引擎--谷歌(Google) 公布第二季业绩低于华尔街预估，因线上广告价格下滑，且摩托罗拉手机业务亏损扩大，令公司获利承压。

谷歌在周四美股盘后交易中跌逾5%，至863美元，此前在常规交易时段于Nasdaq市场收报910.68美元。最近几周该公司股价一度触及纪录高位。

谷歌第二季线上广告平均价格较上年同期下降6%，第一季为下降4%，尽管第二季谷歌线上广告的点击量增长23%。

“广告点击数量的增幅大多来自国际或移动用户，而这部分的收费没有美国国内或桌上型电脑广告的收费高，”B. Riley & Co.分析师Sameet Sinha称，“国际和移动用户也不赚钱，这是主要忧虑，这些业务获利较少。”

谷歌公布，第二季净利为32.3亿美元，每股获利(EPS)为9.54美元，上年同期分别为27.9亿美元和8.42美元。

不计入特殊项目，谷歌第二季EPS为9.56美元，低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预计的10.78美元。

第二季包括来自摩托罗拉手机业务的合并营收为141.1亿美元，上年同期为118.1亿美元。分析师此前预计为144亿美元。

核心业务营收增加20%，至131.1亿美元。

第二季营业利润率从上年同期的33%降至低于预期的28%。摩托罗拉未计特殊项目的亏损为2.18亿美元，是上年同期亏损额4,900万美元的四倍多。摩托罗拉是谷歌2012年收购的手机制造企业。

Needham & Co.分析师Kerry Rice称，“情况有点令人担忧，其加强型广告活动的初期效果不够明显。每次点击成本(CPC)应该更高一点才是，”部分受摩托罗拉亏损扩大影响，谷歌营业利润率低于预期，这是令人担忧的另一个原因。

“谷歌将摩托罗拉手机生产外包，并出售了家庭终端业务，所以我原本预计摩托罗拉的利润率应该更高。”(完)