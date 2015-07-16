美股业绩：谷歌第二季获利超预期，受助于广告收入强劲增长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月16日 - 全球最大的搜索引擎公司谷歌 周二公布的第二季获利胜预期，为六个季度以来首次，受助于广告营收强劲增长。
业绩公布后，该公司股价盘后大涨7.5%。
谷歌称，截至6月30日的第二季广告营收同比增长11%，至160.2亿美元。广告数量、亦即付费点击数量增长18%。
由于越来越多的消费者利用智能手机及平板电脑等移动设备接入谷歌的在线服务，而这类广告费率通常相对较低，谷歌的广告营收也因此面临压力。
谷歌第二季获利增至39.3亿美元，合每A、B股盈利4.93美元，上年同期分别为33.5亿美元和4.88美元。
不包括特殊项目，谷歌第二季每股盈利6.99美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计谷歌第二季每股盈利为6.70美元，营收为177.5亿美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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