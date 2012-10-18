谷歌业绩被提前发布重创科技股 拖累美股全面走低

* 谷歌重挫2%,其业绩在午盘意外被发布

* 标普500指数的10大类股中七类上扬,抵消科技股跌势

* Verizon和Travelers在公布业绩後攀升

* 道指收跌0.12%,标普500指数收挫0.27%,Nasdaq指数回落0.95%

路透纽约10月18日电---美国股市周四下跌,因谷歌公布的业绩令投资人失望,重创科技股.因操作失误,谷歌业绩在日内被提早发布.

谷歌股价重挫8%,为1月20日以来最大单日跌幅,收报695美元,之前公布的第三季业绩显示,获利和营收均不及预期.谷歌在1650GMT暂停交易,於1920GMT恢复交易.

谷歌股价因业绩在午盘意外被发布而重挫,对标普500指数构成最大拖累.科技股受创,标普500指数信息技术分项指数.GSPT下跌1.53%.国际商业机器公司(IBM.N)昨日公布的业绩也令市场失望,该股今日急跌2.8%,收报194.96美元.拖累道指走低.

"谷歌业绩事件对市场造成巨大冲击,科技股受创尤为沉重,"Dearborn Partners的董事总经理Paul Nolte表示,"谷歌延续了之前数家科技公司业绩低迷的势头.但未见其他板块出现同样低迷的表现."

美国财产保险公司Travelers (TRV.N)劲升3.6%,报73.94美元,对道指的提振最大,之前该公司公布季度营收创纪录.

Verizon Communications Inc(VZ.N)收涨2.4%,报45.78美元,因该公司报告录得创纪录获利. Verizon将此归因于无线业务,且该公司公布的营收略超预期.

摩根士丹利(MS.N)周四报告经调整後的获利超预期,因债券交易业务提振营收.但该股收跌3.8%,报17.79美元.

科技股为今日迄今表现最差的类股,但标普500指数的10大类股中,有七类上扬.

总体而言,目前已有19%的标普500指数成份股企业公布业绩,根据汤森路透数据,预计标普500指数成份股企业的季度获利同比将下降1.5%,好於之前预期的下降3%.

收盘後,微软(MSFT.O)公布会计年度首季获利下降,受累于使用视窗操作系统的电脑销售减少.微软股价盘後回落1.2%.该股常规交易时段收跌0.3%,报29.50美元.

Philip Morris International (PM.N)也将在今日盘後公布业绩.

周四公布的疲弱就业数据也重压市场.上周初请失业金人口增至388,000,较分析师预期高出3.2万人.一位劳工部官员称,看似是州一级的行政管理问题导致数据失真.

"从较长期和未经季节性调整的数据来看,就业数据与全年水平吻合,这仍显示就业市场正在以非常缓慢的速度复苏,"Nolte称.

eBay (EBAY.OQ)大涨5.5%,报50.83美元,之前S&P Capital IQ将该股目标价上调5美元,至53美元.

道琼工业指数.DJI收跌8.06点,或0.06%,至13,548.94点;标准普尔500指数.SPX收低3.57点,或0.24%,至1,457.34点.Nasdaq指数.IXIC下跌31.26点,或1.01%,至3,072.87点.

今日的下跌中断了标普500指数的三日连涨,期间录得2.3%的涨幅.

Lam Research (LRCX.O)跳升7.2%,报36.01美元,之前Piper Jaffray将该股目标价从45美元调降至39美元,对该股的评级为"加码".(完)

--编译 母红;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。