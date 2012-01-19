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国际财经 | 2012年 1月 20日 星期五 07:17 BJT

谷歌第四季营收虽上升 但不及分析师预估

路透1月19日电---搜索引擎公司谷歌(GOOG.O)周四公布第四季净营收跳增逾27%,但低於华尔街目标,这带动其股价在周四盘後交易中急跌.

谷歌公布第四季获利为27.1亿美元,合每股盈余(EPS)8.22美元,上年同期分别为25.4亿美元和7.81美元.

谷歌称,未计某些项目的EPS为8.22美元.

不计与合作网络分摊的费用,谷歌第四季净营收为81.3亿美元,上年同期为63.7亿美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师此前预计为84亿美元.

在周四盘後交易中,谷歌跌10%,报575美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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