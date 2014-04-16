谷歌首季营收低于分析师预期 因在线广告价格继续下滑

路透旧金山4月16日 - 网络巨擘谷歌(GOOGL.O)首季营收增长19%，但仍不及华尔街的预期，因在线广告价格继续下滑。

该公司股价在周三盘后交易中重挫5.7%，至525美元。

谷歌首季“付费广告点击”按年增长26%，但广告商向谷歌支付的“每次点击平均费用”下降9%。谷歌首季核心互联网业务营收为154.2亿美元，上年同期为129.5亿美元。

谷歌公布截至3月31日的首季净利为34.5亿美元，合每股5.04美元。上年同期为净利33.5亿美元，合每股4.97美元。扣除特殊项目，谷歌每股盈利6.27美元。

谷歌报告，包括摩托罗拉智能电话业务在内的“终止经营业务”首季净亏损1.98亿美元。该公司于1月宣布，以29.1亿美元的价格将该项亏损业务出售给中国的联想集团。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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