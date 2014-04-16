谷歌首季营收低于分析师预期 因在线广告价格继续下滑

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透旧金山4月16日 - 网络巨擘谷歌(GOOGL.O)首季营收增长19%，但仍不及华尔街的预期，因在线广告价格继续下滑。
该公司股价在周三盘后交易中重挫5.7%，至525美元。
谷歌首季“付费广告点击”按年增长26%，但广告商向谷歌支付的“每次点击平均费用”下降9%。谷歌首季核心互联网业务营收为154.2亿美元，上年同期为129.5亿美元。
谷歌公布截至3月31日的首季净利为34.5亿美元，合每股5.04美元。上年同期为净利33.5亿美元，合每股4.97美元。扣除特殊项目，谷歌每股盈利6.27美元。
谷歌报告，包括摩托罗拉智能电话业务在内的“终止经营业务”首季净亏损1.98亿美元。该公司于1月宣布，以29.1亿美元的价格将该项亏损业务出售给中国的联想集团。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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