施密特：每天把手机电脑关掉1小时

路透5月20日电（记者 Ross Kerber）---谷歌执行董事长施密特（Eric Schmidt）周日称，大学生应该将视线从智能手机和电脑屏幕上移开。

“每天把这些设备关掉1小时，”施密特在波士顿大学对学生表示。他被授予波士顿大学荣誉学位。

“将目光从屏幕上移开，注视你所爱的人。与他们对话，进行真正的对话，”施密特说道。

施密特在演讲中表示，社交媒体等电子工具是正面力量。“新世界的一个明显特点在於，你们可以特立独行，但又完全联系在一起。”他认为这一特点是“美国梦的体现”。

施密特在演讲中并未提及政策问题以及商业性话题，但提到了一些传统观点，比如鼓励大学生向更高的目标迈进，不必担心失败。

他还强调，当代大学生拥有前所未有的技术。“你们是定义这个时代种种可能性的象征。当你们醒着，你们就在线，保持互联。你们中的一些人可能正在Twitter上发布关於我此次演讲的消息。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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