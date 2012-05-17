谷歌推“知识图表”改善搜索结果

路透旧金山5月15日电---谷歌(GOOG.O)称，该公司正改善处理搜索的方式，可令用户在搜索结果页面更快地获得答案，但这项功能目前仅适用於美国。

新的搜索过程基於谷歌所谓的“知识图表”（knowledge graph），可更快地找到与用户所输入关键词相关的内容。

谷歌搜索业务负责人Amit Singhal接受采访时称：“多年来，随着搜索方式的改善，用户的期待也变得更高。我们认为这将是搜索相关性下一个重大进展。”

Singhal指出，这项新功能从周三开始，将逐步应用到电脑、手机和平板电脑等平台，但目前仅适用於美国的英语用户。谷歌计划未来将这项新功能向美国以外市场推广，但他没有透露具体时间。

他还称，与标准的搜索结果列表相比，使用新功能後，许多搜索结果会包括更多的图表元素，比如有与搜索结果相关的地图和图片。这种理念是想让用户更方便地发现他们感兴趣的相关信息，然後点击浏览。

这项新功能可让许多用户在不用离开谷歌页面的情况下，就得到搜索结果，不像过去那样可能还得去维基百科（Wikipedia）等网站继续查找。维基百科是谷歌这一新搜索功能的合作方。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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