谷歌称自动驾驶汽车试验现已针对城市街道

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山4月28日（记者 Alexei Oreskovic） -谷歌(GOOGL.O)称，已经开始在城市街道上试验自动驾驶汽车，研究进入了重要的新阶段。
谷歌周一在其官方博客上表示，在驾驶状况更可预测的高速公路上进行了数年试验后，谷歌去年开始将重点放在了城市街道驾驶上。
谷歌称，自动驾驶汽车在加利福尼亚州Mountain View的街道上行驶了数千英里。谷歌的自动驾驶汽车依赖视频摄像头、雷达传感器、激光和信息数据库来帮助导航。
“在城市里驾驶一英里的复杂程度要远高于在高速公路上等距离行驶，因为有很多不同的物体根据不同的道路规则在很小的范围内移动。”谷歌自动驾驶汽车项目总监Chris Urmson写道。
“我们改进了软件，从而能够同时发现不同的物体--行人、公交车、十字路口警卫举着的停止标志或骑车人示意可能转弯的动作。”
2009年以来，谷歌的试验自动驾驶汽车已经行驶了超过70万英里。谷歌称，试验自动驾驶汽车没有引起任何事故。
但谷歌称，仍有很多问题需要解决，包括让自动驾驶汽车在Mountain View的街道上进行更多驾驶，然后才会在其它地方的街道上进行试验。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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