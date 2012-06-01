谷歌宣布对产品搜索服务做重大调整

资料图片显示谷歌logo。谷歌周四宣布，将对产品搜索服务做出重大调整。该调整可能引发电子商务领域的争议。 REUTERS/Truth Leem/Files

路透旧金山5月31日电（记者 Alistair Barr）---谷歌(GOOG.O)周四宣布，将对产品搜索服务做出重大调整。此举可能引发电子商务领域的争议。

谷歌一名高管表示，从秋季开始，美国用户的产品搜索结果将受到零售商和广告主所付费用的影响。过去，产品搜索结果主要基於相关性，而且是免费的。

谷歌产品搜索（Google Product Search）将被更名为谷歌购物（Google Shopping）。

“我们开始将美国的谷歌产品搜索转变为完全商业化的模式。这将让商家对产品在谷歌购物上显示的位置拥有更大的控制权，”谷歌购物的产品管理副总裁Sameer Samat说道。

谷歌提供产品搜索服务已有差不多10年时间，该服务一直是免费的。

Mercent公司帮助零售商通过谷歌和亚马逊等电子商务网站售卖产品，其首席执行官Eric Best表示，谷歌此前通过收取搜索结果页面的广告费获利，产品列表是免费的。

Best说：“今天，谷歌放弃了这种模式。这是件大事。”

Best等人认为，这一调整最终有可能帮助谷歌从零售广告主身上获取更多的营收和利润。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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