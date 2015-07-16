谷歌推出“购物”功能，用户可直接在移动搜索广告上购物

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月15日 - 谷歌 周三推出了名为“谷歌购物”（Purchases on Google）的新功能，允许购物者直接从移动搜索广告上购买商品。

外界热切期待的谷歌“购物”功能使用用户在谷歌账户中储存的支付凭证。谷歌称正与数家零售商合作对此功能进行测试。

随着消费者使用智能手机的时间增多，谷歌和Facebook 不断加紧推进基于位置的技术。

谷歌在博文中称，购物者届时可以在搜素结果弹出的广告中获取有关产品评分和附近商店是否有货的信息。

谷歌称，该功能将于本月在安卓版Chrome浏览器上呈现，iOS版Chrome浏览器将在未来数月推出。

谷歌称，“Google Now”现可提供基于位置的信息，包括产品折扣以及用户附近商店的营业时间。

这项服务也将能够获取用户的浏览历史，以显示用户此前搜过的产品是否有降价。

谷歌称，将与eBay 等在线电商企业合作，并将顾客引导至这些电商企业的移动应用，而非他们的网站。（完）